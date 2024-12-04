Администрация Кондопожского района прояснила ситуацию с возможным закрытием одного из корпусов детского сада

Специалисты администрации оценивают и анализируют возможные риски.
Администрация Кондопожского района в официальном паблике прояснила ситуацию с возможным закрытием одного из корпусов детского сада.
«На данный момент никаких решений о закрытии корпуса не принято. Все группы продолжают работать в обычном режиме», — написали в сообществе.
Тем не менее, специалисты администрации оценивают и анализируют возможные риски, связанные с работой всех корпусов дошкольных образовательных учреждений. Проводится сравнительный анализ по численности детей, а также организуются встречи с представителями родительских комитетов для обсуждения актуальных вопросов
— отметили в источнике.
Для более детального разъяснения всех возникших вопросов, жители могут обращаться в отдел образования администрации по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 12, тел. 8 964 317 83 46.
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