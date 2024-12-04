Администрация Кондопожского района прояснила ситуацию с возможным закрытием одного из корпусов детского сада

Специалисты администрации оценивают и анализируют возможные риски.

Администрация Кондопожского района в официальном паблике прояснила ситуацию с возможным закрытием одного из корпусов детского сада.

«На данный момент никаких решений о закрытии корпуса не принято. Все группы продолжают работать в обычном режиме», — написали в сообществе.

Тем не менее, специалисты администрации оценивают и анализируют возможные риски, связанные с работой всех корпусов дошкольных образовательных учреждений. Проводится сравнительный анализ по численности детей, а также организуются встречи с представителями родительских комитетов для обсуждения актуальных вопросов

— отметили в источнике.

Для более детального разъяснения всех возникших вопросов, жители могут обращаться в отдел образования администрации по адресу: пл. Ленина, 1, каб. 12, тел. 8 964 317 83 46.