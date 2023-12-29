Администрация Олонецкого района окажет помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара

Возгорание произошло 6 января.
Страшный пожар в д. Путилица, который произошел
6 января в 21.39 по ул. Тепличной, д. 19 в двухквартирном (двухэтажном) доме, унес жизнь женщины.
Совет и администрация Олонецкого района приносит свои соболезнования родным и близким погибшей.
«Во второй квартире проживала многодетная семья. Во время пожара семья дома не находилась.
Созвонились с многодетной семьей, проведем встречу где и будет обсужден вопрос о мерах поддержки семьи», — сообщил на своей странице глава района Вадим Мурый.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание