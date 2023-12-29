Администрация Олонецкого района окажет помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара

Возгорание произошло 6 января.

Страшный пожар в д. Путилица, который произошел

6 января в 21.39 по ул. Тепличной, д. 19 в двухквартирном (двухэтажном) доме, унес жизнь женщины.

Совет и администрация Олонецкого района приносит свои соболезнования родным и близким погибшей.



«Во второй квартире проживала многодетная семья. Во время пожара семья дома не находилась.

Созвонились с многодетной семьей, проведем встречу где и будет обсужден вопрос о мерах поддержки семьи», — сообщил на своей странице глава района Вадим Мурый.