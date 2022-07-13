Администрация Петрозаводска: город более чем наполовину готов к отопительному сезону

По информации МКУ «Служба заказчика», готовность выполнения работ на системах теплоснабжения в домах города составляет 51%.

В мэрии Петрозаводска сообщили, что в городе полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. По информации муниципального предприятия «Служба заказчика», готовность работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения в многоквартирных домах города составляет 51%.

При этом некоторые управляющие организации сильно отстают либо не предоставляют актуальную информацию. МКУ «Служба заказчика» направила соответствующие обращения в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. С информацией об этих управляющих компаниях можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее «служба заказчика» обнаружила в Петрозаводске более сотни нарушений при уборке дворов.