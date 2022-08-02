Администрация Петрозаводска: город готов к отопительному сезону на 85%

Общая готовность по всем видам работ на объектах жилищного фонда карельской столицы на данный момент составляет 85 %, сообщили в администрации города.

Гидропневматическую промывку систем центрального отопления на сегодня выполнили в 1414 многоквартирных домах. Гидравлические испытания провели на 1320 объектах. Полностью необходимые мероприятия в преддверии отопительного сезона завершили управляющие организации: ООО «Новый порядок», ООО «21 век», ООО «Район», ООО «Партнер», ООО «Новая управляющая компания», ООО «ОнегоСтройСервис», ООО Карельская управляющая компания» и ООО «Сервис». Им осталось только оформить паспорта готовности своих объектов. Общая готовность по всем видам работ на объектах жилищного фонда карельской столицы на данный момент составляет 85%. Об этом сообщили на заседании штаба по отопительному сезону.

Среди отстающих — ООО «Карелия», ООО «УК Территория», ООО «ЖЭУ», ООО «Жилой дом +» и ООО «Вектор чистоты». Они демонстрируют менее 50% готовности на данный момент. «Служба заказчика» направила обращения в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору в связи с отставанием управляющих организаций.