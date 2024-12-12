Администрация Петрозаводска обратилась в суд, чтобы обязать управляющие компании содержать муниципальные контейнерные площадки

Мэрия направила 21 иск к управляющим организациям для признания незаконными их бездействия по содержанию контейнерных площадок.

Администрация Петрозаводска инициировала обращения в суд, чтобы обязать управляющие компании содержать муниципальные площадки, сообщили в паблике Минприроды Карелии.

Как рассказали в источнике, администрация Петрозаводска обнаружила, что на проблемных муниципальных контейнерных площадках накопление отходов происходит от соседних многоквартирных домов. В ряде случаев одной площадкой пользуются жители 10 домов — происходит перенакопление.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в ноябре этого года оставил решение Арбитражного суда республики в силе, обязав управляющую компанию содержать муниципальные места накопления ТКО и КГО, образующихся при эксплуатации многоквартирного дома № 18 по ул. Маршала Мерецкова.

Администрация направила еще 21 исковое требование к управляющим организациям для признания незаконными их бездействия по содержанию контейнерных площадок.



С учетом сложившейся судебной практики глава Карелии Артур Парфенчиков поручил администрации Петрозаводска, Минприроды Карелии и Госкомитету республики по строительному, жилищному и дорожному надзору выработать механизм возложения обязанности по содержанию муниципальных площадок за управляющими компаниями и ТСЖ без инициирования исков в суд, предусмотрев систему наложения штрафов за несвоевременное содержание площадок.



«Для этого совместно с Администрацией города и Госкомитетом по строительному, жилищному и дорожному надзору проработаем механизм возложения ответственности», — рассказали в Минприроды республики.



«При этом, мы учитываем подготовленные изменения в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ в части наделения регионов правом передать функций по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам и включать это в тариф на услуги по обращению с ТКО. Если законопроект будет принят, то у субъектов появится такое право с 1 сентября 2025 года», — добавили в природоохранном ведомстве региона.

Напомним, по действующему законодательству собственник контейнерной площадки отвечает за ее содержание.