Администрация Петрозаводска ищет руководителя в управление капстроительства

Открыта вакансия руководителя в муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».

В Управление капитального строительства требуется руководитель. Организация выполняет функции технического заказчика при строительстве муниципальных объектов. Соискатель сможет реализовать свой управленческий потенциал, участвуя в развитии социально-культурной, коммунальной и транспортной инфраструктуры города, сообщили в петрозаводской мэрии города.

Требования к кандидату:

- высшее образование по программам специалитета или магистратуры (специальности: архитектура; дизайн архитектурной среды; реставрация и реконструкция архитектурного наследия, градостроительство);

- опыт работы не менее 5 лет в области градостроительства;

- опыт работы на руководящих должностях;

- развитые управленческие навыки;

- готовность развивать учреждение и работать на результат;

- активность, энергичность, коммуникабельность, мобильность;

- креативность, инициативность, умение быстро принимать нестандартные решения.

Соискатель должен соответствовать профессиональному стандарту «Градостроитель», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты.

Резюме необходимо направлять на адрес электронной почты: anna.myasnikova@petrozavodsk-mo.ru