Администрация Петрозаводска ищет руководителя в управление капстроительства

Открыта вакансия руководителя в муниципальное учреждение «Управление капитального строительства».
В Управление капитального строительства требуется руководитель. Организация выполняет функции технического заказчика при строительстве муниципальных объектов. Соискатель сможет реализовать свой управленческий потенциал, участвуя в развитии социально-культурной, коммунальной и транспортной инфраструктуры города, сообщили в петрозаводской мэрии города.
Требования к кандидату:
- высшее образование по программам специалитета или магистратуры (специальности: архитектура; дизайн архитектурной среды; реставрация и реконструкция архитектурного наследия, градостроительство);
- опыт работы не менее 5 лет в области градостроительства;
- опыт работы на руководящих должностях;
- развитые управленческие навыки;
- готовность развивать учреждение и работать на результат;
- активность, энергичность, коммуникабельность, мобильность;
- креативность, инициативность, умение быстро принимать нестандартные решения.
Соискатель должен соответствовать профессиональному стандарту «Градостроитель», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты.
Резюме необходимо направлять на адрес электронной почты: anna.myasnikova@petrozavodsk-mo.ru
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