Администрация Петрозаводска ищет специалиста, разбирающегося в благоустройстве

В мэрии появилась вакансия специалиста в области благоустройства для организации на территории Петрозаводска работ по ремонту общественных территорий.

Администрация карельской столицы сообщает о вакантной должности специалиста в области благоустройства для организации на территории города работ по ремонту общественных территорий и контролю за качеством данных мероприятий.

В мэрии ищут сотрудника с высшим профильным образованием по направлениям «Строительство» или «Садово-парковый ландшафтный дизайн», либо в смежных областях. Приветствуется опыт работы в муниципальных, государственных органах или учреждениях в сфере закупок.

Резюме необходимо присылать до 12 июля на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.