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Администрация Петрозаводска ищет специалиста, разбирающегося в благоустройстве

Новости. Общество
14:42, 07 Июля 2021

В мэрии появилась вакансия специалиста в области благоустройства для организации на территории Петрозаводска работ по ремонту общественных территорий.

Администрация карельской столицы сообщает о вакантной должности специалиста в области благоустройства для организации на территории города работ по ремонту общественных территорий и контролю за качеством данных мероприятий.

В мэрии ищут сотрудника с высшим профильным образованием по направлениям «Строительство» или «Садово-парковый ландшафтный дизайн», либо в смежных областях. Приветствуется опыт работы в муниципальных, государственных органах или учреждениях в сфере закупок.

Резюме необходимо присылать до 12 июля на адрес электронной почты: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска.

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Комментарии

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карел
2021-07-07 15:50:47
Всё правильно . если начальники юристы , и не понимают ничего . нужно искать спецов для работы .
David.
2021-07-07 15:43:41
очередной орк с топором на подходе. Избавьте от своего "благоустройства"!
кир
2021-07-07 15:31:10
Самобытный ПетрГУ вам в помощь. Или закрывать придется из-за бесполезности. Эффективно только будущих эмигрантов готовят, - сказал кот.
Гость
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