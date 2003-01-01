Администрация Петрозаводска не может найти денег на обустройство опасного перехода

Петрозаводская мэрия несколько лет не может реконструировать светофоры на аварийном участке. Теперь сделать это ее обязал суд.
Прокуратура города подала иск в суд о бездействии администрации Петрозаводска при оборудовании безопасного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московской.
— Только в течение 2024–2025 гг. на пересечении пр. Октябрьский и ул. Московской в г. Петрозаводске зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых травмы получили 5 человек. Причиной ДТП явилось непредставление при повороте налево преимущества транспортным средствам, движущимся со встречного направления, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
При этом в адрес администрации ГАИ неоднократно направляла письма о необходимости изменения схемы дорожного движения, в частности о реконструкции соответствующих светофорных объектов, но сделано это не было. Ответчик объяснил это отсутствием денег в бюджете.
В итоге суд обязал администрацию Петрозаводска реконструировать светофоры с выделением отдельных секций для поворота налево. Срок исполнения — в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.