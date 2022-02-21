Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья

Арбитражный суд Карелии вынес решение по иску администрации Петрозаводска к строительной компании «Век» — спор связан со строительством жилого района на Древлянке.

В материалах дела говорится, что между администрацией и застройщиком был заключен договор аренды земельного участка в районе на улицы Попова, согласно которому «Век» обязался построить многоквартирные жилые дома с инженерной инфраструктурой и передать эту инфраструктуру в муниципальную собственность.

Застройщик неоднократно направлял в администрацию документы о передаче этих объектов, но власти Петрозаводска их не приняли, посчитав, что они не соответствуют требованиям законодательства. Администрация потребовала заплатить неустойку в размере 19,7 млн рублей.

Суд отказался удовлетворить иск на том основании, что все объекты благоустройства и инженерной инфраструктуры были построены в соответствии с договором, а порядок их передачи в муниципальную собственность не определен условиями договора.

Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке.