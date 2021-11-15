Администрация Петрозаводска показала, как идет борьба с гололедом на дорогах города (ФОТО)

ООО «ТехРент», которое занимается содержанием дорожной сети Петрозаводска, работает в круглосуточном режиме, чтобы очистить улицы от снега и наледи.

Об этом сообщили в администрации города.

«Задействованы техника и мобильные бригады. Днём и ночью чистоту и безопасность поддерживают более трёх десятков специализированных машин. После снегопадов подрядчик расчищает дороги, тротуары, участки возле пешеходных переходов и остановки общественного транспорта, а также обрабатывает их противогололёдными материалами», — говорится в сообщении.

С жалобами на очистку дорог власти предлагают обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051.