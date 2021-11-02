Администрация Петрозаводска предложила компромисс противникам многоэтажек в зоне ИЖС

Противники строительства многоэтажных домов в зоне ИЖС петрозаводского микрорайона Старая Кукковка добились от властей компромиссного решения.

Вопрос о застройке Старой Кукковки обсуждался сначала на публичных слушаниях, а затем на заседании комиссии по внесению изменений в Генплан Петрозаводска.

Согласно действующей редакции Генплана, на конфликтной территории разрешено строительство многоэтажек и застройщик предлагал сохранить такой статус. Однако группа жителей соседних домов выступила против и пыталась убедить участников слушаний проголосовать за то, чтобы Старая Кукковка была зоной застройки только индивидуальными жилыми домами.

На заседании комиссии по внесению изменений в Генплан администрация предложила компромиссное решение. Территория, где расположены дома противников многоэтажной застройки, получит статус зоны ИЖС. Но вблизи от нее на другом участке все же будет разрешено стоить высотки.

Кроме того, изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.

Об этом читайте в статье «Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска.