Горсовет Петрозаводска приглашает детей принять участие в конкурсе «Здравствуй, школа!»

Конкурс детского рисунка «Здравствуй, школа!» приурочен к 1 сентября, сообщили в Петросовете.

Как сообщили организаторы, сроки приёма работ с 15 по 28 августа. Участниками могут стать дети от 6 до 17 лет.

Рисунки будут оцениваться в 7-ми номинациях: «Мой первый день в школе», «Здравствуй, новый учебный год!», «Мой любимый учитель», «Школьные друзья», «Моя школа через 10 лет», «Безопасная дорога в школу», «Свободная тема».

Конкурс организован спикером Петросовета и Советом женщин Петрозаводска регионального отделения Союза женщин России.



Фотографии или сканированные копии рисунков необходимо загрузить в альбом группы «Конкурс детского рисунка к 1 сентября „Здравствуй, школа!“».