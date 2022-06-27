Администрация Петрозаводска приглашает на работу специалистов в сфере ЖКХ

Мэрия города объявила о вакансиях в комитете жилищно-коммунального хозяйства.

По сообщению администрации города, в Комитет жилищно-коммунального хозяйства на работу требуются сотрудники с профильным образованием в сфере ЖКХ либо в смежных областях. Среди направлений деятельности – производство земляных работ, благоустройство, инженерные сети и т.д.

Приветствуется опыт работы по профилю.

Соискатели могут направлять свои резюме на адреса электронной почты: irina.shahanova@petrozavodsk-mo.ru, kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее сообщалось, работодатели в Карелии стали предлагать кандидатам на вакансии более высокую зарплат.