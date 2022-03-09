Администрация Петрозаводска просит сообщить, где торгуют смертью

На территории Петрозаводска проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили в мэрии города.

Информацию о местах хранения, сбыта и употребления наркотиков, а также о лицах, распространяющих запрещенные вещества, можно передать по телефону.

УМВД России по г. Петрозаводску напоминает о проведении общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она продлится до 25 марта.

Проинформировать полицию можно о местах хранения, сбыта и употребления наркотиков, о лицах, распространяющих запрещенные вещества, а также обнаруженных надписях или рекламе в интернете.

Звонки принимаются по телефонам:

— отдел № 1 УМВД России по г. Петрозаводску — 739-154,

— отдел № 2 УМВД России по г. Петрозаводску — 739-240,

— отдел № 3 УМВД России по г. Петрозаводску — 755-000,

— дежурная часть УМВД России по г. Петрозаводску — 715-327 или 112.