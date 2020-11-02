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Администрация Петрозаводска проведет "горячую линию" по вопросам благоустройства и ремонта дорог

Новости. Общество
14:35, 03 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В пятницу, 6 ноября, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Александрович Бекелев ответит на вопросы горожан, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрации Петрозаводска 6 ноября с 14.00 до 15.00 пройдет горячая линия, посвященная благоустройству и ремонту дорог в карельской столице. На вопросы горожан ответит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Александрович Бекелев.

Задать вопросы горожане смогут по телефону - 71-33-12.

Также администрация напоминает жителям о возможности дистанционно обратиться к специалистам в любое удобное время.

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