Администрация Петрозаводска проведет "горячую линию" по вопросам благоустройства и ремонта дорог

В пятницу, 6 ноября, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Александрович Бекелев ответит на вопросы горожан, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрации Петрозаводска 6 ноября с 14.00 до 15.00 пройдет горячая линия, посвященная благоустройству и ремонту дорог в карельской столице. На вопросы горожан ответит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Александрович Бекелев.

Задать вопросы горожане смогут по телефону - 71-33-12.



Также администрация напоминает жителям о возможности дистанционно обратиться к специалистам в любое удобное время.