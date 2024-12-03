Администрация Петрозаводска расторгла 86 договоров аренды

Администрация города Петрозаводска активно работает над возвращением муниципальных земель.

Как сообщила администрация Петрозаводска, за последнее время было расторгнуто 86 договоров аренды, а еще 42 дела о возврате участков находятся на рассмотрении в суде.

Уточняется, что основная причина расторжения договоров — систематическая неуплата арендной платы. Но это не единственное основание: договоры также расторгаются в случае выявления других существенных нарушений условий аренды.

В администрации отметили, что часть арендаторов добровольно освободила занимаемые участки после получения соответствующих уведомлений. Кроме того, два земельных участка уже подготовлены для строительства важных социальных объектов за счет средств городского бюджета.

Проверить наличие задолженности перед городским бюджетом можно двумя способами:

— На сайте администрации Петрозаводска;

— В Петрозаводском центре учета имущества по адресу: проспект Ленина, дом 2.