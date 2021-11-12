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Администрация Петрозаводска раздаст премии в 10 тыс. рублей авторам лучших новогодних игрушек

Новости. Общество
16:29, 12 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводск

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Близится к завершению прием заявок на конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка», объявленный Городским домом культуры Петрозаводска.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Оригинальные поделки, которые пришлют конкурсанты, украсят елку на Онежской набережной. Игрушку можно сделать самостоятельно, вместе с семьей, коллегами и друзьями. Автор лучшей работы получит денежный приз в размере 10 тыс. рублей.

Номинации конкурса:

— «Гран-При» (один победитель);

— «Приз мэра» (один победитель);

— «Лучшая индивидуальная работа» (первое, второе и третье места);

— «Лучшая командная работа» (первое, второе и третье места);

— «Профессионал» — специальный приз для организаций, фирм, индивидуальных авторов, работающих в сфере дизайна, художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного творчества (первое, второе и третье места).

Заявки, фото работ и согласие на обработку персональных данных принимаются до 13 декабря (включительно) на электронный адрес: domprima@onego.ru.

Награждение победителей состоится 27 декабря в 18.00 в большом зале Дворца торжественных церемоний (ул. Еремеева, д. 1).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-12 19:58:28
Оффффф на работу надо идти сторожить. А он всё тут околачивается. :)
Hовый
2021-12-12 18:20:55
Раздают объедки нищим у церкви. Премиями поощряют.
Offff
2021-12-12 18:55:30
Hовый/социопат , жри свою перловку и страдай о финском сыре . :) Дровишки то тебе нужны ? могу подбросить . а то в колготках ...буквально все отморозишь . :)
zanoza
2021-12-12 17:52:42
А в понедельник будет мокрый снег, однако. Сколько премий раздадут "ручникам" за их нелёгкий ручной труд?
кир
2021-12-12 17:16:48
Душа радуется от таких новостей, - сказал внимательный кот.
Гость
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