Администрация Петрозаводска раздаст премии в 10 тыс. рублей авторам лучших новогодних игрушек

Близится к завершению прием заявок на конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка», объявленный Городским домом культуры Петрозаводска.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Оригинальные поделки, которые пришлют конкурсанты, украсят елку на Онежской набережной. Игрушку можно сделать самостоятельно, вместе с семьей, коллегами и друзьями. Автор лучшей работы получит денежный приз в размере 10 тыс. рублей.

Номинации конкурса:

— «Гран-При» (один победитель);

— «Приз мэра» (один победитель);

— «Лучшая индивидуальная работа» (первое, второе и третье места);

— «Лучшая командная работа» (первое, второе и третье места);

— «Профессионал» — специальный приз для организаций, фирм, индивидуальных авторов, работающих в сфере дизайна, художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного творчества (первое, второе и третье места).

Заявки, фото работ и согласие на обработку персональных данных принимаются до 13 декабря (включительно) на электронный адрес: domprima@onego.ru.

Награждение победителей состоится 27 декабря в 18.00 в большом зале Дворца торжественных церемоний (ул. Еремеева, д. 1).