Администрация Петрозаводска решила демонтировать 35 незаконных построек

Владельцы незаконных построек могут демонтировать их сами до 27 декабря.

Администрация города Петрозаводска обратилась к владельцам незаконно установленных нестационарных объектов с требованием их демонтажа. В соответствии с постановлением администрации, все самовольно установленные конструкции должны быть убраны до 27 декабря.

Сносу подлежат 35 объектов, расположенных в районах дома № 2 на улице Андропова и дома № 11 на Зеленой улице, а также вдоль Лесного проспекта, взле линий электропередач (от Ругозерского переулка до Бородинской улицы).

Администрация попросила владельцев конструкций добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами до указанного срока. В противном случае демонтаж будет произведен принудительно.