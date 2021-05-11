Власти Петрозаводска пообещали купить 43 квартиры для детей-сирот

Городская администрация объявила аукционы по приобретению жилья для детей-сирот, рассказали на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация карельской столицы объявила аукционы по приобретению благоустроенного жилья. Квартиры планируется предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. К участию в аукционах приглашаются физические и юридические лица.

На электронной площадке «РТС-тендер» объявлены 37 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 28 кв. м. Срок окончания приема заявок — 21 мая 2021 года.

Кроме того, объявлены ещё четыре аукциона по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 25 кв. м. Срок окончания приема заявок на участие — 17 мая 2021 года.

Ознакомиться с порядком участия в аукционах можно здесь.

Всего в 2021 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.