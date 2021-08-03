Администрация Петрозаводска встала на стражу зеленых насаждений

Выяснилось, что при производстве работ на Ключевой были незаконно срублены несколько невысоких деревьев и кустарников.

В администрацию Петрозаводска обратились жители Ключевой, которые заметили в районе улицы Ригачина несколько срубленных деревьев и кустарников. Выяснилось, что подрядная организация при производстве работ срубила несколько деревьев, не имея разрешительных документов.

Мэрия Петрозаводска отреагировала молниеносно. В течении часа после обращения сотрудники администрации выехали на место и зафиксировали факт нарушения, и уже на следующий день виновная организация была привлечена к административной ответственности и оштрафована.

Зеленые насаждения будут восстановлены. Жители Ключевой поблагодарили сотрудников городской администрации и лично мэра Петрозаводска Владимира Любарского за такую оперативность.