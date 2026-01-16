Администрация Петрозаводска заявила о снижении жалоб на коммунальные службы

Вдвое сократилось число обращений по вопросам уборки снега: 626 обращений в 2026 году против 1283 в 2025 году.
Анализ обращений горожан, поступивших в администрацию Петрозаводска с начала января, показывает снижение количества жалоб по традиционно зимним вопросам. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое сократилось число обращений по вопросам уборки снега: 626 обращений в 2026 году против 1283 в 2025 году. Количество обращений по вывозу мусора также снизилось вдвое по сравнению с уровнем прошлого года.
Коммунальными службами зафиксировано в пять раз меньше случаев замерзания систем в многоквартирных домах: даже в самые сильные морозы общее их число составляло не более восьми адресов. Все инциденты были оперативно устранены в течение суток.
При этом не все участники рынка коммунальных услуг добросовестно выполняют свои обязательства перед жителями. Так, часть аварийного жилого фонда Петрозаводска обслуживает управляющая организация «Умка», на деятельность (а точнее, бездеятельность) которой поступают регулярные жалобы горожан.
В связи с этим администрация Петрозаводского городского округа осенью прошлого года направила заявление в УМВД для проведения проверки и принятия мер в отношении руководства данной управляющей организации. В настоящее время проверка продолжается, о её результатах сообщат дополнительно.
