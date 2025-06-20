Администрация Питкяранского района выплатит компенсацию ребенку за укус безнадзорной собаки

Инцидент произошел в январе этого года.

Прокуратура Питкярантского района помогла получить компенсацию с местной администрации за укус безнадзорной собаки.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Карелии, в январе 2025 года в поселке Ляскеля на девочку напала безнадзорная собака и укусила ее за ногу. Прокуратура провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетней о возмещении морального вреда.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Питкярантского муниципального округа компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требование и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Карелии добилась признания погибшим участника СВО для получения соцподдержки его сыну.