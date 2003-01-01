Администрация Питкярантского округа выплатит компенсацию ребенку за укус бездомной собаки

В Карелии администрация Питкярантского округа должна выплатить 20 тысяч рублей ребенку, которого укусила бездомная собака. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел 25 января 2025 года в поселке Ляскеля Питкярантского района. Ребенка укусила рыжая собака без хозяина на пересечении улиц Октябрьская и Малая Лесная.

После этого прокурор Питкярантского района подал иск в суд против местной администрации. Он указал, что администрация недостаточно хорошо исполняет свои обязанности по отлову бездомных животных.

В суде представитель администрации пытался оспорить иск. Он утверждал, что у собаки был хозяин, однако не смог предоставить доказательства.

Суд обязал администрацию выплатить 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. Администрация попыталась обжаловать это решение, но Верховный суд Карелии оставил решение без изменений.

Напомним, ранее домашняя собака покусала женщину на севере Карелии.