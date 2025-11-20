Администрация Пряжинского района больше года не может отремонтировать колонки в Чалне

Прокуратура обратилась в суд из-за проблем с водоснабжением в карельском поселке.
Жители жалуются, что часть водоразборных колонок в Чалне не работает уже год. Подвоз воды при этом не осуществляется.
В прошлом году прокуратура уже проводила проверку и вносила представление администрации об устранении нарушений. Было это в октябре.
— Представления были рассмотрены, однако, проблема водоснабжения населения поселка до настоящего времени не устранена что свидетельствует о бездействии администрации и ресурсоснабжающей организации, — говорят в Прокуратуре Карелии.
Ведомство направило иск в суд с требованием обязать администрацию и муниципальное предприятие произвести ремонт водоразборных колонок в поселке Чална. Дело находится на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что в Кондопоге появились «умные» водоразборные колонки.