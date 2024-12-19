Администрация Пудожского района пообещала отремонтировать крышу в местном Доме культуры

Работы запланированы на ближайшее время.

Жительница Пяльмского поселения опубликовала в соцсетях пост о разрушающейся крыше в Доме культуры поселка Пудожгорский. Информацию опубликовали в паблике Пудожский район.

Как сообщают авторы поста, здание Дома культуры обветшало. Капитальный ремонт в нес делать в текущих условиях нельзя. Однако крышу отремонтировать необходимо. Поэтому администрация поселения приняла решение провести работы в ближайшее время. Об этом уведомлен директор учреждения.