Администрация района Карелии передала около 500 домов управляющей компании без проведения конкурса

Администрация Лахденпохского района нарушила антимонопольное законодательство.

Администрация Лахденпохского района не провела открытый конкурс по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов — этим местная власть не обеспечила соблюдение интересов собственников квартир, а также равные условия деятельности управляющих компаний, рассказали в пресс-службе УФАС Карелии.

В антимонопольную службу обратился Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору с жалобой на бездействие администрации Лахденпохского района.

Антимонопольный орган установил, что после прекращения действия лицензий управляющих организаций администрация с июня по декабрь прошлого года не организовала общих собраний собственников квартир для решения вопроса о выборе способа управления домами, конкурс в отношении многоквартирных домов не проводила.

Администрация района передала многоквартирные дома во временное управление муниципальной организации «Лахденпохская жилищно-эксплуатационная служба», так и не объявив публично конкурс по отбору управляющей организации, чем нарушила законодательство.

Служба выдала администрации предупреждение о необходимости объявить до 20 июня текущего года конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Однако администрация предупреждение ведомства не исполнила.

Карельское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении местного органа самоуправления.

Служба установила, что бездействие администрации по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации ограничило конкуренцию на рынке управления многоквартирными домами в Лахденпохском районе.

Также было установлено, что Лахденпохской жилищно-эксплуатационной службе обеспечены более выгодные условия ведения хозяйственной деятельности на соответствующем рынке — организация продолжает временно управлять 475 домами.

УФАС Карелии признало администрацию Лахденпохского района виновной в нарушении Закона о защите конкуренции и выдало ей предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Предписание должно быть исполнено до 10 ноября текущего года.

Нарушителю грозит штраф, отметили в пресс-службе УФАС Карелии.