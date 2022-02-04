Администрация райцентра в Карелии поплатилась за слишком долгий ответ на обращение

Прокуратура встала на сторону жительницы Лахденпохьи, которой пришлось слишком долго ждать ответ на свое обращение в органы местной власти.

Прокуратура Лахденпохского района проверила нарушения законодательства об обращениях граждан.

Как установила прокуратура, осенью 2021 года жительница города Лахденпохья обратилась в местную администрацию по вопросам благоустройства придомовой территории. Однако женщина получила лишь устный ответ, а письменный был направлен с серьезны нарушением тридцатидневного срока, предусмотренного законом.

Районная прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении должностного лица. Дело было передано в районный суд, который признал работника администрации виновным и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.