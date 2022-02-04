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Администрация райцентра в Карелии поплатилась за слишком долгий ответ на обращение

Новости. Общество
18:40, 07 Февраля 2022
фото: © Gettyimages

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Прокуратура встала на сторону жительницы Лахденпохьи, которой пришлось слишком долго ждать ответ на свое обращение в органы местной власти.

Прокуратура Лахденпохского района проверила нарушения законодательства об обращениях граждан.

Как установила прокуратура, осенью 2021 года жительница города Лахденпохья обратилась в местную администрацию по вопросам благоустройства придомовой территории. Однако женщина получила лишь устный ответ, а письменный был направлен с серьезны нарушением тридцатидневного срока, предусмотренного законом.

Районная прокуратура возбудила дело об административном нарушении в отношении должностного лица. Дело было передано в районный суд, который признал работника администрации виновным и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-07 19:11:07
Интересно, а на депутатов этот закон распространяется ? Электорат желает знать .
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