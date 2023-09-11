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В мэрии Петрозаводска обсудили аукционы по продаже и аренде земли

Новости. Общество
14:14, 11 Сентября 2023
фото: УФССП Карелии

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Проведению электронных торгов в отношении земельных участков была посвящена очередная планерка.

Электронные аукционы по продаже и аренде земельных участков обсудили в администрации Петрозаводска, рассказали в сообществе мэрии.

На открытом планерном совещании 11 сентября выступил руководитель регионального Управления земельными ресурсами Сергей Седлецкий. Традиционная планерка на этот раз была посвящена проведению электронных торгов в отношении земельных участков. 

Руководитель управления отметил, что с 1 марта аукционы по продаже и аренде земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, проводятся в электронной форме.

Для участия в аукционе необходимо сделать восемь простых шагов, сообщил Сергей Седлецкий и представил памятку, разработанную Минимуществом Карелии и Управлением земельными ресурсами.

Для участия в аукционе необходимо получить электронную подпись. Это можно сделать в любом офисе МФЦ.

Сведения об аукционах публикуются на сайте Минимущества Карелии, на сайте ГИС «Торги», а также на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Информация об объявленных аукционах также размещается на страницах Минимущества Карелии и Управления земельными ресурсами в социальных сетях.

На сайте «Торги» и на электронной площадке можно ознакомиться с перечнем земельных участков, выставленных на торги. Здесь доступен поиск по ключевым словам или по заданным критериям, отметили в источнике.

Войти на сайт можно через портал Госуслуг. После регистрации для участника открывается лицевой счет, который потребуется для внесения задатка, необходимого для допуска к участию в аукционе.

Подача заявки на участие в торгах, ценовых предложений и подписание договора также реализовано в электронной форме.

Кроме того, заявку можно подать в офисах МФЦ и принять участие в торгах с использованием гостевого компьютера. Записаться на прием в МФЦ Карелии, а также получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8142) 33-30-50 и на официальном сайте центра.

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