Администрацию Медвежьегорского района Карелии обязали установить освещение на дороге

Оборудовать дорогу светом должны в течение трех месяцев.

В Медвежьегорске прокуратура выявила нарушение законодательства о безопасности дорожного движения на улице Санаторная. Проверка показала, что автодорога не оборудована стационарным освещением, что создает угрозу жизни и здоровью граждан в темное время суток, сообщили в прокуратуре Карелии.



Прокурор внес представление главе районной администрации, однако меры для устранения нарушений приняты не были. В связи с этим в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию обязанности установить уличное освещение.



Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал администрацию района в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу оборудовать дорогу светом. Исполнение судебного акта будет находиться на контроле надзорного ведомства.