Суд обязал власти района Карелии убрать с захламленной территории битое стекло

Администрацию Кондопожского района обязали убрать свалку строительного мусора, сообщили в пресс-службе Кондопожского городского суда.

На Онежской набережной в Кондопоге была обнаружена захламленная строительным мусором территория. На ней лежали доски, битый шифер, кирпичи, куски рубероида, остатки полимерных материалов, линолеум, разбитые стекла.

Ни собственника земли, где расположена свалка, ни владельца отходов установить не удалось. В этой связи прокуратура направила иск к администрации района. Суд выступил на стороне прокуратуры и постановил, что администрация допускает бездействие в вопросе утилизации отходов и не соблюдает экологические и санитарные требования.

Суд обязал администрацию Кондопожского района ликвидировать мусор в течение месяца.