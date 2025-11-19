Администрацию Петрозаводска обязали снести расселенный аварийный дом

Аварийный дом в Петрозаводске представляет угрозу прохожим. Для мэрии установили сроки снова опасного здания.
Решение вынес Петрозаводский суд. По данным пресс-службы, многоквартирный дом № 17 по ул. Макарова в Петрозаводске был построен в 1966 году. Его признали аварийным еще в 2013-м, спустя 10 лет расселили, а вот снести не могут уже два года.
— В октябре 2023 года фактически завершено расселение дома, однако до настоящего времени он не снесен, меры по ограничению к нему доступа не приняты, что представляет угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в том числе жителей соседних домов, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии.
Прокурор просил суд вынести решение о сносе дома и ограничении доступа к нему до момента сноса. Ответчик, в свою очередь, ссылась на недостатоток средств в бюджете, просил отказать в требовании. Однако, суд встал на сторону правоохранительных органов. Согласно судебному решению, мэрия должна будет снести аварийное здание до 1 июня будущего года. До этого времени необходимо ограничить доступ к нему для посторонних.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске начался новый этап сноса расселённых аварийных домов. Весной чиновники обещали, что в ближайшее время в Петрозаводске будет снесено и расселено порядка 37 аварийных домов. Правда, речь о домах, которые попали в программу комплексного развития территорий (КРТ). А дом на Макарова располагается в Сулажгоре. Планов там на КРТ пока нет.