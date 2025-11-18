Администрацию Питкярантского округа обязали убрать свалку покрышек и строительных отходов

В суд обратилась Прокуратура, которая обвинила чиновников в бездействии.

Свалка отходов находится вблизи спортивной площадки. Территория, как выяснилось, не арендована, то есть принадлежит местной администрации.

По мнению прокурора, администрация Питкярантского округа не смогла организовать регулярную очистку территории муниципального образования от отходов.

— Общий объем несанкционированной свалки составил 25 кв.м., включает в себя твердые коммунальные отходы, крупногабаритные отходы, строительные отходы, отработанные автомобильные покрышки, рамы оконные, доски, шифер, железо, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

В судебном заседании установлено, что земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, находится в границах Питкярантского округа, в аренду или в собственность земельный участок никому не передавался. На указанной территории контейнерных площадок мест для складирования мусора не обустроено, каких-либо доказательств установления лиц, причастных к размещению указанных отходов или собственника отходов, суду не представлено.

Свое бездействие в администрации объяснили трудностями с принятием отходов на полигоне, находящемся в Питкярантском округе.

Суд требование прокуратуры удовлетворил и обязал убрать отходы.