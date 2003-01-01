Администрацию Сортавальского округа обязали взять на баланс бесхозную дорогу

В прокуратуру обратились местные жители, которые пожаловались на состояние дороги к острову Хавус.
Ведомство установило, что автомобильная дорога до острова не относится к дорогам местного значения. Поэтому администрация округа не содержит ее в нормативном состоянии. Текущий ремонт осуществляется силами местных жителей.
Прокуратура ранее потребовала устранить нарушения, однако мер по постановке дороги на учет до сих пор не принято.
Прокурор обратился с иском в суд. Тот требования удовлетворил и обязал администрацию округа принять дорогу на баланс в течение 5 месяцев после вступления в силу решения.
