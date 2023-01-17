Адвокат главврача больницы, где были обыски, рассказал о ее отъезде в зону СВО из Карелии

Главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова, уехавшая в Луганск, планировала эту поездку задолго до возбуждения уголовного дела.

Об этом сообщил «Столице на Онего» ее адвокат Михаил Шогин.

«Её поездка в зону СВО была запланирована заранее, можете проверить в Минздраве РК. Никак ни с какими делами не связана», - сообщил Шогин.

По его словам, в Луганске его подзащитная занимается врачебной практикой.

«Галина Алупова - врач высшей категории, имеет пять различных сертификатов (пять врачебных специальностей - фтизиатр, инфекционист и т.д.). В настоящий момент она находится в городе Луганске, где оказывает медицинскую помощь военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации. Никакого PR в этом нет, это врачебный долг», - добавил адвокат.

По его словам, в рамках уголовного дела Алупова не является подозреваемой.

Ранее сообщалось, что 25 января в Медвежьегорской ЦРБ сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов. По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей