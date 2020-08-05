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Адвокат историка Соколова взялся за дело женщины, расчленившей мужа-рэпера

Новости. Общество
23:30, 05 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Labutin.Art
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Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил причину своего участие в деле вдовы рэпера Энди Картрайта, которая обвиняется в жестоком убийстве мужа.

"Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела – ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало", – пояснил Сергей Лукьянов.

Он добавил, что взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах, пишет "Газета.ru".

Кроме того, адвокат признался, что в последнее время чаще сталкивался с экономическими делами. 

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. Историка задержали практически с поличным и он сразу признал обвинения в убийстве, объяснив преступление личными мотивами: Соколова с Ещенко связывали романтические отношения.

А 29 июля в квартире на Невском проспекте полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части его тела были упакованы в пять пакетов, а на месте происшествия нашли ножовку, таз и разделочную доску.
 
Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко).

По словам супруги музыканта, которая находилась в той же квартире, он скончался четыре дня назад из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.

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