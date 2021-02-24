Адвокат: Командировки Боднарчука на съезды "Единой России" были служебными

Защита председателя Петросовета Геннадия Боднарчука рассказала подробности второго уголовного дела, фигурантом которого он стал.

Напомним, недавно стало известно, что в отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России). И хотя обвинение ему в рамках этого уголовного дела еще не предъявлено, известно, что правоохранительные органы вменяют в вину оплату из бюджета командировок председателя Петросовета, которые, по версии следствия, не были связаны с осуществлением им депутатских полномочий.

Суть дела состоит в том, что в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, а по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По версии следствия, это является нарушением, так как поездки в другие регионы не были связаны с депутатской деятельностью.

Между тем, защита Геннадия Боднарчука, и он сам считают, что все командировки были именно служебными – ездил он в них, как депутат и председатель городского совета Петрозаводска.

Как пояснил адвокат Геннадия Боднарчука Михаил Ямчитский, речь идет о четырех командировках: три раза председатель Петросовета ездил в Москву на мероприятия партии "Единая Россия" и один раз в Казань на семинар представителей местного самоуправления по реализации программы "Комфортная городская среда".

"Командировки Боднарчука на съезды "Единой России" в Москву были служебными, - пояснил Ямчитский. – Подтверждением являются приглашения на эти мероприятия, в которых указывается, что его просят принять участие в съезде в составе делегации Карельского регионального отделения партии "Единая Россия" именно как председателя Петрозаводского городского совета, и приходили приглашения в Петросовет. Не нужно забывать, что Геннадий Боднарчук – депутат Петросовета от партии "Единая Россия".







© Петрозаводский городской совет

Как рассказал Михаил Ямчитский, один из партийных съездов состоялся в Москве 21-22 января 2017 года, в связи с чем Геннадий Боднарчук 18 января подписал соответствующее распоряжение о своей командировке.

Что касается семинара в Казани, то там представителей местного самоуправления – депутатов, глав, сотрудников администраций, - учили, как наиболее эффективно организовывать на местах реализацию конкретных проектов по благоустройству территорий, ремонту дворов и т.д.

"В этом нет ничего незаконного - это были служебные командировки в рамках исполнения полномочий депутата и председателя Петросовета, который, ко всему прочему, наделен представительскими функциями, - пояснил адвокат. – При этом по каждой поездке составлялся отчёт, который проверялся юристами Петрозаводского городского совета и бухгалтерией, после чего визировался начальником аппарата с пометкой "обоснованность расходов проверена".

По словам адвоката, положение о командировках депутатов Петросовета практически полностью соответствует аналогичному, действующему в Законодательном собрании Карелии.

Как сообщалось ранее, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля прошлого года и на следующий день помещен под арест. Боднарчуку предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В настоящее время Матвеев уже осужден – в декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

Срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука неоднократно продлевался. По решению Петрозаводского городского суда он останется под арестом до 16 апреля.