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Адвокат: «Некоторые из потерпевших женщин могли оговорить гражданина Индии»

Новости. Криминал
07:25, 04 Мая 2022
фото: © Николай Смирнов/ Столица на Онего

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Адвокат Юрий Мотылев, защищающий массажиста из Индии, приговоренного судом Петрозаводска к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальных преступлениях, обжаловал приговор.

Петрозаводский адвокат Юрий Мотылев и супруга гражданина Индии, которую суд допустил к его защите, обжаловали вынесенный ему обвинительный приговор в Верховный суд Карелии. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе городского суда.

Напомним, что 15 марта коллегия из трех судей петрозаводского суда: Елены Голяевой (председательствующей), Татьяны Петиной и Эдуарда Новоселова приговорила обвиняемого в сексуальных преступлениях в отношении восьми жительниц Карелии гражданина Индии, к 17 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В беседе с журналистом нашего издания адвокат осужденного Юрий Мотылев рассказал, почему он не согласен с вынесенным его подзащитному суровым приговором.

- В апелляционной жалобе я попросил Верховный суд республики направить дело моего доверителя на повторное рассмотрение в связи с тем, что защита была лишена возможности опросить признанных следствием потерпевшими жительниц Карелии, поскольку в судебном заседании были только оглашены их показания в ходе предварительного следствия, - сообщил Юрий Мотылев. – Я не исключая оговор осужденного гражданина Индии некоторыми потерпевшими с определенной целью.

Напомним, что следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Дюжилов, обвиняет гражданина Индии в различных преступлениях сексуального характера в отношении жительниц Карелии, включая петрозаводчанок и жительницу Кондопоги.

В этом уголовном деле 8 потерпевших. В их числе, по версии следствия, например, несовершеннолетняя девочка, которую, по данным следствия, подсудимый изнасиловал. Кроме того, ему вменяются в вину развратные действия в отношении двоих девочек-подростков, одной из которых еще не было 14-ти, а другой — 16 лет.

А также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Как нам стало известно, по интернету гражданин Индии просил девочек присылать ему фото в стиле «ню», которые он размещал в своей группе «В контакте».

Как мы ранее рассказывали, гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Чтобы его увидеть, ранее подсудимый на коленях просил суд хотя бы на три дня отпустить его под домашний арест, однако ему отказали. Тем более, что, по нашим данным, свою вину он не признает. Поскольку подсудимый плохо владеет русским языком, на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

После приезда в Петрозаводск, гражданин Индии работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии и, судя по отзывам, считался хорошим специалистом. Однако около двух лет назад, после обращения некоторых потерпевших в правоохранительные органы, его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

С представительницами прекрасного пола подсудимый знакомился в интернете, при этом зачастую представлялся женским именем и старался изменять свой голос. Поскольку несовершеннолетним потерпевшим тяжело вспоминать прошлое, в суде были оглашены их показания во время предварительного следствия. А представляющие интересы дочерей родители на процессе попросили «надолго посадить» обвиняемого.

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