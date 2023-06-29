Адвокат оспорил апелляционное решение Верхового суда Карелии по делу экс-сотрудника УФСИН, избившего осужденного

Защитник экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева, которого за избиение осужденного приговорили к 7 годам колонии, подал кассационную жалобу в Санкт-Петербург.

Адвокат Михаил Шогин, защищающий бывшего начальника ИК-9 Ивана Савельева, получившего 7 лет колонии общего режима за избиение осужденного, обжаловал приговор и апелляционное определение Верховного суда Карелии в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, подав кассационную жалобу.

Подробнее о том, что думает адвокат Шогин о приговоре экс-начальнику ИК-9 Савельеву, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».