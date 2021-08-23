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Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей

Новости. Общество
19:30, 25 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

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Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал в суд на Первый канал из-за множества негативных новостей.

Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление адвоката Игоря Мирзоева к АО «Первый канал» о компенсации морального вреда и убытков в размере 10,5 миллиона рублей из-за большого количества негативных новостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

«Иск Мирзоева к Первому каналу передан в производство судье», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Отмечается, что истец указал, что был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены.

«Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций», — излагает пресс-служба судов содержание искового заявления.

Истец просит взыскать с АО «Первый канал» компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей, стоимость посещений психолога в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

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