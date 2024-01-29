Адвокат подал жалобу на приговор врачу, умышленно причинившему вред здоровью потерпевшего

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката осужденного врача.

Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката врача местной больницы на приговор мирового судьи — медицинского специалиста приговорили к 120 часам обязательных работ по факту того, что в сентябре 2022 года врач умышленно причинил легкий вред здоровью потерпевшего.

В апелляционной жалобе защитник осужденного просил отменить приговор и передать дело на новое рассмотрение. Адвокат считал, что суд незаконно отказал в назначении повторной экспертизы, игнорировал показания подсудимого в суде, не разъяснил подсудимому право пользоваться услугами переводчика.

Заслушав осужденного и защитника, государственного обвинителя и представителя потерпевшего, проверив материалы дела, суд пришел к выводу, что мировой судья провел судебное разбирательство в полном соответствии с требованиями закона, а назначенное наказание суд апелляционной инстанции нашел справедливым, соответствующим тяжести и общественной опасности совершенного преступления.

По результатам рассмотрения дела суд оставил апелляционную жалобу адвоката осужденного без удовлетворения.