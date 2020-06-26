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Адвокат: У Ефремова случился сердечный приступ

Новости. Общество
19:10, 26 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Адвокат Эльман Пашаев рассказал о состоянии своего клиента, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Защитник заявил, что у Ефремова случился сердечный приступ. Медиков при этом решили не вызывать. Юрист уточнил, что этот диагноз врачи артисту не ставили, пишет издание "РИА Новости".

По словам Пашаева, Ефремов до сих пор не отошел от аварии и находится в "шоковом состоянии".
 
"И также был сердечный приступ у него. Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, а сердце", – сказал Пашаев.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
 
 
Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

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