Адвокат жительницы Карелии, получившей 10 лет колонии за убийство мужа шампуром, считает приговор ошибочным

Приговор получившей 10 лет за убийство мужа жительнице Кондопоги вступил в законную силу, но адвокат осужденной считает его ошибочным.

Адвокат осужденной Светлана Вечерская намерена обжаловать приговор в Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге.

Верховный суд Карелии 20 января оставил в силе обвинительный приговор, вынесенный кондопожским судом 38-летней местной жительнице, которую суд признал виновной в умышленном убийстве своего мужа и приговорил к 10 годам колонии общего режима. Кроме того, судом были удовлетворены гражданские иски близких родственников погибшего о возмещении им морального вреда на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Однако петрозаводский адвокат осужденной женщины Светлана Вечерская считает, что ее подзащитной ошибочно вынесен обвинительный приговор в умышленном убийстве супруга.

«Вердикт суда из шести присяжных заседателей основан на представленных прокурором сведениях, которые, по моему мнению, не доказывают вину осужденной в умышленном убийстве, — сообщила Светлана Вечерская. – Прямых, бесспорных доказательств ее вины в этом, не установлено. Показания моей подзащитной о том, что трагедия произошла по неосторожности, ничем не опровергнуты».

Исходя из того, отметила Светлана Вечерская, она будет подавать кассационную жалобу в Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, подсудимая не признавала свою вину на протяжении всего предварительного следствия, наставила на том, что произошел несчастный случай и ее супруг самостоятельно получил смертельное ранение.

Однако на основании представленных государственным обвинителем доказательств коллегией присяжных вынесен единодушный обвинительный вердикт.