Адвокаты оспорят апелляционное решение Верхового суда Карелии по делу экс-сотрудника УФСИН

Защитники бывшего начальника ИК-9 Ивана Савельева, которого за избиение осужденного приговорили к 7 годам колонии, будут подавать кассационную жалобу в Санкт-Петербург.
Адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, защищающие бывшего начальника ИК-9 Ивана Савельева, получившего 7 лет колонии общего режима за избиение осужденного, намерены обжаловать приговор и апелляционное определение Верховного суда Карелии в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
Подробнее читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание