Аэродром «Пески» в Петрозаводске планируют превратить в центр междугороднего сообщения

Бизнесмен Леонид Белуга и его компания «СИГМА РЦ», которая входит в известный карельский холдинг «ЛОТОС», восстанавливают старейший аэродром Петрозаводска.

О первых шагах по возрождению малой авиации сам бизнесмен рассказал премьер-министру Карелии Андрею Сергееву. Сейчас аэродром не может принимать легкие пассажирские самолеты с дальностью полёта до 1000 км, которые и используются для междугородних перевозок. Причина — недостаточная длина взлетной полосы — вместо необходимой 1000 метров есть всего 700.

Сейчас здесь базируются вертолеты МИ-8, осуществляющие пассажирские перевозки по республике. Кроме того, здесь есть площадка базирования санавиации и Петрозаводского отделения Авиалесоохраны.

В последние годы аэродром, построенный в 1934 году, пребывает в печальном состоянии. Однако сюда пришел инвестор в лице как раз ООО «СИГМА РЦ». За небольшое время было снесено 11 ветхих строений, приобретён и установлен топливозаправочный комплекс для обеспечения прилетающих бортов авиации общего назначения авиационным бензином. Приобретены три воздушных судна: самолет Cessna TU 206G, Самолет СТРИЖ С182, Вертолет Robinson R66, реконструирован док для хранения и ремонта самолётов, оборудованы места стоянки для легких самолетов и вертолетов. На всё это холдинг потратил более 200 миллионов рублей собственных средств. Об этом рассказывает издание «Карелия Online», связанное с холдингом.

В перспективе создание мест размещения пассажиров и экипажей. В компании верят, что аэропорт «Пески» станет точкой притяжения воздушных судов со всей России, как конечная точка туристического маршрута, и как транзитная при перелетах в Мурманскую и Архангельскую области.

Идея удлинить взлетную полосу и дать новую жизнь аэродрому нашла поддержку в правительстве и у Андрея Сергеева. При этом «СИГМА РЦ» готова выступить инвестором и при заключении концессионного соглашения построить взлетно-посадочную полосу с перроном нужных размеров. А также обустроить инфраструктуру аэропорта. И все эти улучшения станут собственностью Карелии, заверил бизнесмен.

Напомним, в Петрозаводском городском суде завершается рассмотрение громкого уголовного дела о взятке. Главный обвиняемый — как раз Леонид Белуга. По версии следствия, предприниматель передал экс-председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку взятку в виде продажи двух квартир по заниженной цене. Боднарчук, получивший 14,5 лет, сейчас находится на С. О. Сам 65-летний Леонид Белуга вину не признает. Прокуратура потребовала приговорить Белугу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки — 86,7 млн рублей. Ближайшее заседание состоится 16 сентября.