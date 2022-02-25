«Аэрофлот» на месяц остановил полеты в Прагу и Варшаву

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает перелеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно", - цитирует ТАСС перевозчика.

Компания предлагает вернуть пассажирам стоимость авиабилета, изменить дату перевозки или выбрать альтернативный европейский маршрут.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка заявил, что страна в полночь на субботу запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний с субботы.