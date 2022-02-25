890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Режим работы Сбербанка 26 и 27 февраля
25.02.2022 16:46
Покинувший Карелию производитель мраморной говядины успел получить из бюджета почти 110 млн рублей 11
25.02.2022 14:21
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц 20
25.02.2022 14:53

«Аэрофлот» на месяц остановил полеты в Прагу и Варшаву

Новости. Общество
10:57, 26 Февраля 2022
фото: © http://earth-chronicles.ru

Новости партнеров

Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает перелеты в Прагу и Варшаву с 26 февраля по 28 марта, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Чехии и Польши, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение полетов в Прагу и Варшаву с 26 февраля до 28 марта 2022 года включительно", - цитирует ТАСС перевозчика.

Компания предлагает вернуть пассажирам стоимость авиабилета, изменить дату перевозки или выбрать альтернативный европейский маршрут.

Ранее министр транспорта Чехии Мартин Кубка заявил, что страна в полночь на субботу запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Также польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил правительству подготовить постановление о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний с субботы.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дмитрий
2022-02-26 12:56:59
На месяц? Это оптимистично)
кир
2022-02-26 12:25:40
Сторож даже в финку поездом не может уехать навсегда.
Беня
2022-02-26 12:15:02
Ну значит придется пересаживаться на МС-21 с турбинами ПД-14. Кто-то получит ускорительного пинка в авиапроме :)
Offff
2022-02-26 11:36:25
Скоро самолеты вообще не смогут подняться в воздух. Запад запретил поставку запчастей к самолетам и отзывает их из лизинга . Пора восстанавливать старые ,добрые кукурузники . )

Беня
2022-02-26 12:11:01
Offff, ну и запретили себе получение выручки за запчасти. А ценники там конские :) Ихняя авиапромышленность в восторге :)
В ответ получат запрет на вывоз титана, у нас большая часть мирового производства :) Попробуй откапиталить турбину (или с нуля построить) без титановых лопаток. Месторождений титания дофига, рентабельных комбинатов почти нет :)
Offff
2022-02-26 12:43:33
Беня, А еще запретили использовать чипы . Так что скоро будешь стирать свои портки в проруби , поскольку не будет стиральных машин . И турбину свою не соберешь без ПО . И руду добывать без техники . А титан будешь менять ..на окорочки ... Вообще , пора тебе бежать на родину предков . )))
User
2022-02-26 11:29:07
Аэрофлот отменил полеты, РЖД отменили поезд... Встаем с колен, однако.
НЕТ ВОЙНЕ!
Беня
2022-02-26 12:01:35
User, ну шо поделать, увидеть Эуропу и умереть таки не получится :) Придется просто умереть :) в муках :) причиняемых давлением жабы, коротая душит за упущенные возможности :)
Offff
2022-02-26 12:15:32
Беня, шо на хрудь принял ? Шо ты мелешь ?
экcперд
2022-02-26 11:14:36
Хорошечно :)
кир
2022-02-26 11:03:37
Ага, щас пойдем на поводу у Гейропы. Не дождетесь.
Изя
2022-02-26 11:06:52
кир, летайте самолётами в куркиёки и будет вам щасе )))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 11
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»