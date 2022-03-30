«Аэрофлот» назвал дату возобновления полетов в Турцию

Полеты в Анталью и Стамбул будут выполнять до двух раз в день на Airbus A330.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 6 мая возобновит рейсы в Турцию, говорится в сообщении компании, которое приводит агентство ТАСС.

«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул», — отмечается в сообщении перевозчика. В авиакомпании сообщили, что рейсы в эти города будут проходить до двух раз в день на самолетах Airbus A330.

Как следует из сообщения, все полеты будут выполняться из терминала C аэропорта Шереметьево.