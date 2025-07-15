«Аэрофлот» полностью восстановил расписание воздушных судов

За прошедшие сутки компания выполнила 100% заявленных рейсов.

«Аэрофлота» полностью урегулировал расписание полётов, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

— 29 июля мы выполнили 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы, — отметили там.

Сегодня суда «Аэрофлота» планируют совершить 241 рейс из столицы и обратно. Кроме того, заявлены 73 рейса по регионам.

Напомним, утром 28 июля в работе информационных систем компании произошел технический сбой, который привёл к задержкам и отменам десятков рейсов по всей России.

По мнению экспертов, восстановление IT-систем «Аэрофлота», пострадавших в результате спланированной кибератаки, может занять от нескольких недель до полугода, а размер ущерба достичь 50 млн долларов.