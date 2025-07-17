«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе и задержке рейсов

28 июля утром в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел технический сбой.

Авиакомпания предупредила, что это может привести к задержкам и отменам рейсов.

— В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены, — говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Пассажирам советуют проверять статус своих рейсов на сайте компании или на табло в аэропортах. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге зафиксированы массовые задержки — 21 вылет и 76 прилетов. Были отменены рейсы в Шымкент и Энфиду.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область погиб мужчина.