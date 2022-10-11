«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы в столицу Египта

Авиакомпания «Аэрофлот» с 12 ноября возобновит ежедневные рейсы в Каир.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в столицу Египта Каир, пишет РБК.



«Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — сообщает авиакомпания.



В марте, после начала спецоперации России на Украине, страны ЕС и некоторые другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.



Наша страна в ответ запретила без специального разрешения полеты над своей территорией самолетам из 36 стран.



Из-за санкций крупнейшие лизинговые компании начали отзывать самолеты из России и задерживать воздушные суда отечественных компаний за рубежом.



Росавиация с 6 марта рекомендовала российским авиаперевозчикам, у которых есть лайнеры в лизинге от иностранных компаний, прекратить полеты за рубеж.