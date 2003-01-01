Аэропорт крупнейшего города юга России открылся после долгого перерыва

Аэропорт Краснодара вновь готов принимать рейсы впервые с февраля 2022 года.

Аэропорт крупнейшего города юга России - Краснодара - вновь открылся, сообщили в Минтрансе страны

Краснодарский аэропорт открылся для обслуживания рейсов с 09.00 по московскому времени в сегодня, 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта более 3.5 лет, с февраля 2022 года.

Безопасность полетов в аэропорт Краснодар была проработана межведомственной рабочей группой, сформированной на базе Росавиации.

Ожидается, что первый авиарейс в Краснодар будет выполнен из Москвы 17 сентября.